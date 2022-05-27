Охолоджений лимонний квас — неперевершений напій у літню спеку
Цей напій, запевняє кулінарка Аліна Крикун, дуже схожий одночасно з лимонадом і хлібним квасом. А завдяки своєму надзвичайному смаку здатний підкорити ваше серце вже після першого ковтка. Просто ідеальний квас у весняно-літній період.
Інгредієнти:
- 5 л води
- 0,5 кг цукру
- 20 г дріжджів
- 3 лимони
Приготування:
Воду змішати з цукром, додати дріжджі. Після того додати сік з лимона і порізати цитрус шматочками. Тримаємо 2 години в теплі. Процідити напій і розлити в пляшки по 1,5 л. Поставити в холодильник. Смакувати охолодженим.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт напою з лимона та імбиру, який допомагає схуднути вже за сім днів.
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