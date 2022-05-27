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Охолоджений лимонний квас — неперевершений напій у літню спеку

22:50 27 травня 2022
лимонний квас

Цей напій, запевняє кулінарка Аліна Крикун, дуже схожий одночасно з лимонадом і хлібним квасом. А завдяки своєму надзвичайному смаку здатний підкорити ваше серце вже після першого ковтка. Просто ідеальний квас у весняно-літній період.

Інгредієнти:

  • 5 л води
  • 0,5 кг цукру
  • 20 г дріжджів
  • 3 лимони

Приготування:

Воду змішати з цукром, додати дріжджі. Після того додати сік з лимона і порізати цитрус шматочками. Тримаємо 2 години в теплі. Процідити напій і розлити в пляшки по 1,5 л. Поставити в холодильник. Смакувати охолодженим.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт напою з лимона та імбиру, який допомагає схуднути вже за сім днів.

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