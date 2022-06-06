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Події

«Жінка загинула на місці»: в Україні судитимуть російського командира, який наказав відкрити вогонь по цивільних

21:40 6 червня 2022
Євгеній Зеленов

Командир однієї з батальйонно-тактичних груп ЗС рф Євгеній Зеленов, 1975 р. н., заочно підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«24 лютого російський командир спільно з іншими військовослужбовцями вторглися на територію України та прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Військові рф наказали цивільним особам, які їхали цим шляхом, розвертатися. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати у безпечну місцевість. Проте вищевказаний російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних. Декілька з них відмовились виконувати злочинний наказ. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці рф допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які почали стріляти по своїх та жінках. Внаслідок цього один військовий рф та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Вона побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомагав їй. Він з пораненням повз по землі. Жінка посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя. Інші цивільні чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось втекти».

За даними слідства, Євгеній Зеленов у 2008 році брав участь у війні рф проти Грузії та «підтримував безпеку» під час проведення незаконного референдуму в українському Криму.

Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть чергового рашиста, який знущався з цивільних у Гостомелі Київської області.

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