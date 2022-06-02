«Чекатиме доля російського корабля»: в Україні судитимуть зрадників, які керували ворожими обстрілами

Правоохоронці України продовжують виявляти, затримувати та передавати до суду зрадників. Так, офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальні акти щодо двох громадян України за вчинення державної зради. Відомо, що двоє мешканців АР Крим у 2014 та 2020 роках уклали контракти на проходження військової служби у військовій частині № 12676 збройних сил російської федерації. Про це інформує пресслужба прокуратури:

«Разом з армією окупантів у лютому 2022 року ці двоє увійшли на територію України та брали участь у бойових діях на території Херсонської і Миколаївської областей. З 25 по 28 лютого дані військові забезпечували протиповітряну оборону військ рф в районі дамби Каховської гідроелектростанції імені П.С. Непорожнього поблизу міста Нова Каховка Херсонської області. А 1 березня обвинувачені вступали в бій з підрозділами Збройних Сил України в районі міста Баштанка Миколаївської області. 2 березня 2022 року їх було взято у полон на території Миколаївської області».

За скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, в Україні також продовжуються суди над рашистами, які скоїли військові злочини. Зокрема, солдат армії рф, який застрелив беззбройного українця на Сумщині, отримав довічний термін.

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