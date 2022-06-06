«Уповільнює старіння»: про користь журавлини розповіла дієтологиня

На ринках країни та у супермаркетах майже цілий рік продають журавлину. Це ягода, яка росте на кущах, має темно-червоний колір, соковита та кисла на смак. Якщо раніше вона не надто користувалась популярністю серед покупців, то останнім часом на неї справжній бум попиту. І це дійсно заслужено, адже, за словами фахівців, ягоди журавлини не лише корисні, а й додають стравам пікантності та яскравого смаку.

— Збирають журавлину у лісах та на присадибних ділянках від вересня й до морозів, тож сезон у неї досить тривалий, — розповіла «ФАКТАМ» дієтологиня Галина Бурковська. — Зрілі ягоди мають рівномірний червоно-бурий колір. Вимиті та сухі ягоди можна зберігати у прохолодному місці протягом трьох місяців. Якщо ж хочете, аби вони довше лежали, кладіть у морозильну камеру. Про цінність журавлини я можу говорити нескінченно. Адже в ягодах багато корисних речовин — органічні кислоти та пектини. Крім того, журавлина за кількістю антиоксидантів обійшла груші, яблука, вишні та виноград.

— Чим саме корисна журавлина?

— При регулярному споживанні ягід уповільнюється старіння клітин, зменшується рівень «шкідливого» холестерину у крові. Містить журавлина чимало вітамінів групи B (B1, B2, B5, B6), Е, К1. А за кількістю вітаміну С вона лідирує порівняно з цитрусовими та садовою суницею. Я часто додаю журавлину у квашену капусту, бо у процесі заквашування вітамін С довше зберігається. Крім того, в ягодах багато калію, кальцію, заліза та фосфору. Сік журавлини допомагає при профілактиці хвороб сечостатевої системи, інфекційних хвороб і посилює дію антибіотиків у процесі лікування. А все через вміст поліфенолів, які допомагають імунітету боротись з мікробами. Має жарознижувальну дію. Допомагає сік із журавлини запобігти зубному нальоту та карієсу, корисний гіпертонікам. А завдяки катехінам та кверцитину ягоди попереджають розвиток злоякісних пухлин та укріплюють судини.

Журавлина містить лише 26 кілокалорій на 100 грамів, тому вона корисна тим, хто слідкує за вагою. Крім того, ягоди застосовують у косметології, вони допомагають боротись з висипами на шкірі.

— А що можна приготувати з цієї ягоди?

— Я майже щодня готую собі такий напій: беру десяток ягід журавлини, розтираю з медом, щоб зменшити вплив кислоти на слизову шлунку, та заливаю окропом. Через п’ять хвилин можна смакувати.

Із журавлини господині готують різноманітні морси, квас, десерти, пиріжки, салати, варення, соуси, компоти, додають до м'яса. Спробуйте зварити суп із журавлини. Рецепт простий, а головне — швидкий. Потрібно перебрати, промити та розім'яти 300 грамів журавлини. Додати 5 склянок окропу, перемішати та накрити кришкою на десять хвилин. Опісля процідити через марлю. Після того ставимо каструлю на вогонь, додаємо склянку цукру і пів кілограма порізаних соломкою яблук, які мають бути очищені від шкірки та серцевини. Як суміш закипіла, додати столову ложку крохмалю. Проварити ще десять хвилин — і страва готова. Подавати солодкий суп з журавлиною краще охолодженим. У тарілку можна покласти відварені макарони чи рис, а сметана та вершки зроблять страву ще смачнішою…

— А кому не варто зловживати журавлиною?

— Слід бути обережним із журавлиною людям, які страждають на загострення виразки, мають гастрит з підвищеною секреторною активністю. Якщо ви приймаєте препарати, які зменшують згортання крові, відмовтесь від цих ягід, бо це може призвести до підвищеної кровоточивості. У випадку вживання журавлини спільно із щавлем, буряком, шпинатом та томатами, а у них велика кількість щавлевої кислоти, підсилюється виділення із сечею оксалатів, що може призвести до утворення каменів. Не рекомендується журавлина при індивідуальній непереносимості, бо може виникнути алергічна реакція. Дітям ягоди краще починати давати від трьох років. Добова норма споживання для дорослого -150−200 грамів.

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