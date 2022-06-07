У мільйонів українців з червня змінився постачальник газу: що важливо знати

В компанії «Нафтогаз України», яка продовжила клієнтам договори на постачання «блакитного» палива автоматично, обіцяють забезпечити постачання теплоносія людям, які залишилися без постачальника — деякі компанії не можуть зараз працювати.

«З 1 червня 2022 року 8,8 млн. українських домогосподарств опинилися у ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони отримуватимуть газ від постачальника «останньої надії» (ПОН), функцію якого виконує газопостачальна компанія «Нафтогаз України», — зазначили у компанії та додали, що ця інформація актуальна для клієнтів, які нещодавно отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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У «Нафтогазі» очікують, що найближчим часом таких клієнтів буде переведено на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів «останньої надії» стала 7,96 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Українці, для яких компанія стала постачальником «останньої надії», можуть самостійно подати заявку та стати клієнтом «Нафтогазу», подавши відповідну заявку.

Раніше у Кабміні заявили, що визначилися з тарифами на газ для компаній, що виробляють тепло, пообіцявши українцям не підвищувати ціни на опалення наступного опалювального сезону.

Фото Pixabay

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