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Тарифи у травні: у «Нафтогазі» розповіли, чи потрібно клієнтам переукладати договір

17:18 12 травня 2022
Газова плита

Кабмін ухвалив рішення «заморозити» тарифи на газ на рівні 7,96 грн за кубічний метр до 30 вересня 2022 року, клієнтам компанії «Нафтогаз України», яка також не змінюватиме ціни, не потрібно переукладати договори — чинні продовжать автоматично.

«Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і компанією будуть автоматично продовжені», — заявили в компанії та повідомили, як українці, які користувалися послугами інших постачальників «блакитного» палива, можуть подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України»:

  • заповнити заявку на сайті https://gas.ua/uk/home/join);
  • через додаток «Приват24»;
  • у відділеннях «Нової пошти»;
  • у відділеннях банків ПУМБ та «Ощадбанк» у регіонах, де не відбуваються активні бойові дії.

Для оформлення заявки клієнту потрібно заповнити коротку форму та надати кілька документів: паспорт, ІПН, документ про право власності на житло та згоду співвласника, якщо право власності оформлено на кількох співвласників житла, а також вказати EIC-код (16-значний персональний газовий номер об’єкта).

Нагадаємо, що уряд планує подати у Верховну Раду законопроекти, згідно з якими тарифи на комунальні послуги планують не підвищувати протягом дії воєнного стану та ще півроку після його завершення.

Фото Pixabay

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