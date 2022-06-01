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Клуб споживачів

Оплата комуналки в умовах війни: хто може не платити за доставку газу

17:01 1 червня 2022
Газ

Деякі українці під час дії воєнного стану можуть не платити за комунальні послуги. Зокрема, якщо вони більше місяця не живуть вдома та повідомили про це постачальника послуг. Це стосується тих домогосподарств, де не встановлені лічильники. В іншому випадку люди мають передавати показники, навіть якщо вони не змінювалися. У той же час, це правило не розповсюджується на послугу з опалення будинків.

Є й інші випадки, коли постачальник та користувач послугою можуть не виконувати умови договору, що був ними підписаний. Цей нюанс пояснили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Йдеться про форс-мажорні обставини — широкомасштабну агресію росії.

Якщо компанія не може забезпечити користувачу, як це передбачає договір, цілодобовий доступ до газорозподільної системи, наприклад, у зв’язку із пошкодженням газорозподільної інфраструктури, оплата споживачами вартості послуги з розподілу природного газу, доки газозабезпечення не відновлять, не здійснюється.

Також люди не повинні платити, якщо під час бойових дій було пошкоджено об’єкт газоспоживання споживача та (або) його внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до унеможливлення використання споживачем права користуватися послугами розподілу природного газу.

Нагадаємо, що з 1 червня компаній «Нафтогаз трейдінг» встановила нові ціни на природний газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), пообіцявши, що для побутових споживачів тарифи не підніматимуть. Різницю між цінами для ТКЕ та ринковими збираються компенсувати за рахунок зовнішніх запозичень.

Фото Pixabay

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