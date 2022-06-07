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Суспільство та люди

Українським біженцям у Польщі нараховуватимуть по 900 злотих на спеціальні карти: де їх отримати та як користуватися

11:22 7 червня 2022
Картки для допомоги у Польщі

У Польщі, де з 1 липня виплату допомоги українським переселенцям залишать лише для людей з інвалідністю, вагітних та багатодітних жінок, роздадуть 10 тисяч карток для безкоштовних покупок.

Як повідомляють в українському посольстві в РП, це здійснює ТМ «Biedronka» у рамках програми «Вітаємо та допомагаємо».

«Протягом 3 місяців картки поповнюватимуться на 300 злотих (загалом 900 злотих або близько 6 900 гривень). Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2 700 злотих (20 655 гривень). Їх можна використовувати для оплати всіх товарів, крім алкоголю, сигарет, текстилю, промислових товарів та послуг (наприклад, мобільний зв'язок)», — йдеться у повідомленні.

На сторінці українського посольства в соцмережах опублікували телефони фондів, де можна дізнатися про наявність таких карток.

Раніше повідомлялося, що українці, які приїхали до Польщі та отримують там соціальні виплати в рамках програми «Сім'я 500+», будуть позбавлені цієї підтримки у разі, якщо повернуться до України більш ніж на 30 днів.

Фото зі сторінки посольства України в РП у соцмережах

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