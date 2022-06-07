Деякі українці отримають гроші від Червоного Хреста: названі суми, терміни та обов'язкові умови для виплати

Мінсоцполітики, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України проводять спільні заходи щодо соціальної підтримки постраждалих від війни — деякі категорії українців можуть отримати виплати у перші тижня червня.

«МКЧХ надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад. Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць. Запланована тривалість цієї програми — 3 місяці», — пояснили у Мінсоцполітики.

Допомогу отримають сім’ї, які підпадають під два обов’язкові критерії:

Родина має офіційний статус малозабезпеченої та відповідно зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України.

До 24 лютого 2022 року сім’я проживала в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, незалежно від того, виїхала ця родина чи залишилася в громаді.

Список областей, мешканцям яких нададуть допомогу:

Донецька;

Луганська;

Запорізька;

Житомирська;

Київська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Кошти віділятимуть на основі інформації, яку міністерство надасть МКЧХ.

Українців попередили, что ані Мінсоцполітики, ані Червоний Хрест не будуть реєструвати отримувачів онлайн чи будь-яким іншим способом у рамках цієї програми — треба остерегатися шахраїв і бути обережні зі своїми особистими даними.

Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики, або готівкою, яку можна буде отримати в будь-якому відділенні «ПриватБанку».

Отримувачів допомоги, чиї телефони доступні, будуть проінформують про включення до програми через SMS-повідомлення від МКЧХ. Після цього буде повідомлення від «ПриватБанку» про переказ коштів.

У МКЧХ заявили, що не впливають на надання статусу малозабезпеченої сім’ї та не консультують щодо його отримання. За детальною інформацією з цього приводу слід звертатися до Міністерства соціальної політики України. А з питань, пов’язаних з виплатами, можна звертатися до контактного центру МКЧХ: 0 800 300 155.

Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебра заявляла, що у червні одноразову грошову допомогу отримає майже мільйон українців. Це, зокрема, виплати ветеранам до 9 травня, які були перенесені на місяць через те, що депутати не встигли вчасно за них проголосувати.

Фото Pixabay

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