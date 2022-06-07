Не захоплюйтеся влітку соками: відома дієтологиня дала несподівану пораду

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше поділилася рецептом дієтичного «правильного торта», не радить українцям захоплюватися влітку фруктово-ягідними соками.

На своїй сторінці у соцмережах вона пояснила, що солодкість дають глюкоза і фруктоза — прості вуглеводи. Їх кількість у денному раціоні варто обмежувати.

«Чим більше простих вуглеводів у нашому харчуванні, не принципово, з якого джерела вони надходять, тим більша можливість перетворення їх на жири. А жири, як відомо, відкладаються у „депо“, що не тільки збільшує розмір нашого одягу, але й шкодить нашому здоров'ю», — зазначила вона.

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За словами дієтологині, кількість простих вуглеводів у склянці фруктового соку більша, ніж можна отримати з рекомендованої денної норми фруктів. Наприклад, з одного яблука можна отримати 50−70 мл соку, тому в склянці соку буде не одне яблуко. Тим більше, якщо у такий сік додавати цукор. Також при приготуванні соку із фруктів та ягід видаляється цінна частина — харчові волокна.

Світлана Фус рекомендує влітку вживати смузі із суміші овочів та зелені з невеликим додаванням фруктів-ягід.

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«Їсти можна будь-які фрукти і ягоди. Важливо знати міру. Співвідношення овочів і фруктово-ягідної частини при збалансованому харчуванні має становити приблизно 2:1. Якщо норма овочів — 400 — 500 г, то фруктів-ягід можна з'їсти 200 — 250 г», — додала вона. ⁣⁣⠀

Раніше дієтологиня розвінчала міф про ананас, який нібито спалює жир. Світлана Фус не рекомендувала їсти більше 200−250 г ананасу на день. Простих вуглеводів у ньому 11−12 г на 100 г продукту.

Фото Pixabay

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