Дуже хотів зірку героя: ЗМІ розповіли подробиці ліквідації на Донбасі рашистського генерала Кутузова

У мережі розповіли, які чутки ходять про ліквідацію на Донбасі «Тумана» — російського генерал-майора Романа Кутузова, який командував 1-м армійським корпусом («ДНР»).

Телеграм-канал «Вольнодумец» стверджує, що пропаганда в росії та в ОРДО деякий час мовчала, а сьогодні ватажок бойовиків Пушилін «висловив співчуття рідним та близьким загиблого генерала вс рф Р. Кутузова», за яким «йшли бійці» та чиї «життя він беріг, а своє не зберіг»

Тим часом у кулуарах в ОРДО ставлять запитання: що робив командувач на передових позиціях. І стверджують, що з генштабу рф прийшов наказ до 10 червня вийти на адміністративні кордони Донецької області. Проте, розуміючи нездійсненність такого завдання, розпорядилися до цієї дати захопити бодай Бахмут або Мар'їнку — Курахове, або спільними зусиллями Слов'янськ.

Проте рашисти з 1 АК не можуть виконати завдання — війська не мотивовані, деморалізовані, виснажені та налякані масовою загибеллю бойовиків під час бездумних атак позицій ЗСУ. Кажуть, що в атаку не хочуть йти не лише рядові бойовики, а й командири батальйонів, про що Кутузов знав.

А на передову він їхав не надихати бойовиків, а пропіаритися, попросивши, щоб підлеглі зафільмували, як він особисто керував операцією з перекриття траси стратегічного значення Бахмут — Лисичанськ. «Туману» дуже хотілося отримати «зірку героя».

«Денеерівська і роспропаганда заявляє, що „Кутузов особисто виводив з-під обстрілів, (тобто з поля бою?) тисячі солдатів“. Але ніхто не запитує: „Куди виводив? У тил виводив? Вони що, бігли з поля бою?“ Фактично так і було. Незважаючи на старання комбатів, ніхто не хотів йти в атаку на позиції ЗСУ, які помітили метушню супротивника і відкрили попереджувальний вогонь. Росіянам залишалося тільки тікати з поля бою! Але це не заважає Пушиліну пафосно заявляти, що „Кутузов особистим прикладом демонстрував, як треба служити своїй Батьківщині“. Напевно, так само, як і начальник генштабу росії генерал-армії Герасимов, який керував під Ізюмом? Або як командувач російської „спецоперації в Україні“ генерал-полковник Дворніков, якого після „успіхів“ вже третій тиждень ніде не видно», — стверджують автори телеграм-каналу.

Нагадаємо, що у перших числах травня з'явилася інформація про те, що під Ізюмом Харківської області було поранено начальника генштабу путіна валерія герасимова який приїхав на передову. Щоправда, пізніше її спростували.

А New York Times, посилаючись на слова американських офіційних осіб, стверджувала, що Олександр Дворніков після призначення командувачем російської армії в Україні спробував змусити розрізнені повітряні і наземні підрозділи зс рф координувати свої атаки. Але останні тижні він ніде не з'являвся, що змусило деяких чиновників замислитися над тим, чи командує він, як і раніше, окупаційними військами.

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