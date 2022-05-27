«Уцілів тільки старовинний рояль»: Ірина Білик розповіла, що вдалося врятувати в її будинку після рашистів

Співачка Ірина Білик, яка через війну виїхала з маленьким сином за кордон, уперше показала, що залишилося від її будинку в селі Березівка під Києвом. Під час окупації в ньому жили рашисти, пограбували все, розбили, пошкодили навіть сонячні батареї. І залишили по собі свинарник.

«Я дуже довго не розповідала своїм шанувальникам, що в мене майже місяць жили рашисти. Я вважала, що це не потрібно, бо вбивали дітей, убивали людей. А те, що пограбували, зруйнували, розбили щось, я вважала, що це такий мінімум і молилася лише, щоб мій будинок залишився цілим, стіни стояли», — розповіла Білик свою історію у рамках Музею «Голосу Мирних» Фонду Ріната Ахметова, послом якого стала.

Співачка вперше показала, як виглядає її оселя після зустрічі з «русским миром». Білик зізналася, що дивом уцілів її старовинний рояль, за яким вона писала пісні та який є для неї унікальною цінністю.

«Коли мені показали, що вони наробили в тому місці, де я пишу пісні… У мене, до речі, дуже цінний гарний рояль і він залишився цілим. Я не знаю, що на них вплинуло. Можливо ті статуетки, на яких було викарбувано моє ім'я. Може, вони бачили, що я композитор і цей рояль найдорожче, що я маю. Але все інше було зламана, зіпсована, зруйнована», — розповіла Ірина.

Поки що вона не поспішає повертатися додому. Каже, залишається за кордоном заради сина Табріза, але мріє після закінчення війни зібрати у своєму будинку рідних та друзів, накрити стіл та влаштувати душевний вечір.

«Я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл, запрошу своїх друзів, своїх колег. Це буде шикарний вечір. Ми просто радітимемо, згадуватимемо все, що з нами відбувалося і як ми це витримали», — поділилася Білик.

Співачка вважає, що немає таких кордонів, здатних зруйнувати любов. Про це Білик співає у новій зворушливій пісні «Кордони».

Раніше Ірина Білик звернулася до Кіркорова, якому подарувала свою пісню «Сніг». Але він повідомленні української співачки проігнорував.

Співачка обурювалася, що її колишній чоловік Аслан Ахмадов підтвердив її, влаштувавши концерт у Москві .

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