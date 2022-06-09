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Щоб рука не втомлювалася: вибираємо правильний секатор для дачі

16:56 9 червня 2022
Секатор та троянда

Влітку на дачників чекає не лише постійна боротьба зі шкідниками на городі, підживлення, прополка та полив рослин, а й обрізка декоративних дерев та кущів.

Для цього потрібен зручний секатор. Причому такий, щоб мінімізувати навантаження на руки. Поради щодо вибору секатора дають автори «уДачного місця» .

Краще віддати перевагу виробу з прогумованими ручками — секатор не ковзатиме і натиратиме долоні.

Вибирайте ергономічну модель.

Купуйте кілька секаторів для різних завдань: плоскостний для тонких стеблин (до 2 см у діаметрі), контактний для гілок, кущоріз — для великих чагарників, сучкоріз для високих стеблин.

Леза секатора повинні бути гострими — заточування можна перевірити на аркуші паперу. Спробуйте надрізати лист під прямим кутом із торця як ножем. Якщо папір ріжеться, то секатор гострий.

Враховуйте, що моделі для шульги та правші відрізняються.

Спробуйте різні механізми до покупки: пружинні, стрічкові…

Раніше квітникарка Марина Іващенко поділилася секретами вирощування вероніки, розповівши, що любить ця гарна квітка.

Фото Pixabay

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