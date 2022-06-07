Поливаємо та підживлюємо: які роботи у саду чекають на нас в червні

У червні роботи у саду й на городі чимало. Останні роки так склалося, що перший місяць літа не балував рясними дощами. Якщо й цього року буде так само, слід подбати про полив.

Пам'ятайте, принести користь рослинам можуть лише правильні поливи. Невдало вибраний час для поливу, занадто холодна не відстояна вода, дуже сильний струмінь води зі шланга не тільки не принесуть користі, а й нашкодять плодам і квітам. Поливати тільки зранку чи після шостої години вечора. Слід поливати відстояною водою (якщо декоративні кущі чи плодові дерева легко вам пробачать полив зі шланга холодною водою з водогону чи свердловини, то для ваших огірочків чи томатів це може стати початком кінця). Поверхневий полив спонукає рослини нарощувати кореневу масу у верхньому шарі ґрунту (куди доходить вода), а це негативно відбивається на їхньому розвитку). Приблизна норма — 2−4 відра для молодого деревця і понад 10 відер для дорослого плодового дерева. Ґрунт має промокнути на глибину не менше 50 см.

Підживлення. Підживлення особливо потребують ті рослини, які починають цвісти в червні-липні. Рекомендовані мінеральні добрива, попіл, розчин коров'яку чи курячого посліду, компост чи трав'яні настоянки, які можна зробити практично з усіх бур'янів після сапання — це все підходить для підживлення. Вчасно внесені мінеральні чи азотні органічні добрива дозволяють добитися від них більш тривалого і рясного цвітіння. Плодові дерева підгодовують після опадання зав'язі, а ягідні чагарники — після цвітіння.

Боротьба з бур'янами. Основне правило в боротьбі з бур'янами — своєчасне прополювання й розпушування ґрунту. Після ретельного прополювання ґрунт можна замульчувати або висадити рослини, що стеляться. Для мульчування можна використовувати вологий торф, компост, розкришену кору, гравій, перегній, тирсу. Зелену траву можна внести дуже тонким шаром, щоб виключити її гниття. Перед мульчуванням землю потрібно полити й удобрити. Мульчування зберігає вологу, покращує структуру і склад ґрунту.

Санітарна обрізка декоративних дерев і кущів. У молодих яблунь і груш до плодоношення прищипують сильно рослі пагони. У малини до середини місяця прищипують верхівки молодих пагонів, які досягли висоти не нижче 70 см, щоб викликати розгалуження. В результаті цього на верхівці з'являється кілька бічних пагонів, що посприяє збільшенню врожаю майбутнього року. Розетки полуниці та суниці потрібно обрізати, залишаючи тільки необхідну кількість для розмноження.

Обробка дерев, декоративних рослин від шкідників і хвороб. Після цвітіння аґрус і смородину обробити проти пильщиків і вогнівки (обприскати водою, настояної з гірчицею або деревною золою). З молодих кущів пошкоджені ягоди збирають вручну. Зав'язі ягід малини від жука обприскують содовим розчином (на відро води — 2 ст. л.). Проти кліщів і тлі використовують такий настій: подрібнений часник (250 г) залити гарячою водою (2−2,5 л). На другий день в розчин без віджатої маси додати 8 л води та 30 г мила (господарського) і обробити смородину, грушу і яблуню. При зростанні плодів у яблуні та груші під навантажені скелетні гілки ставлять підпори з торцем у вигляді ластівчиного хвоста, обвитим смужкою гуми.

Оглянути стовбури та скелетні гілки дерев. При виявленні морозобоїн необхідно кору очистити, промити розчином мідного купоросу чи слабким розчином марганцівки, а потім замастити садовим варом.

Догляд за газоном: регулярна стрижка, чистка граблями, підмітання, внесення азотних добрив, скарифікація (прочісування).

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому жовтіють листя у томатів та як можна вирішити цю проблему.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter