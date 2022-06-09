Що таке тимчасова допомога на дітей та хто має право її отримувати: пояснює юрист

Часом буває так, що один з батьків ухиляється від сплати аліментів, не має можливості утримувати дитину або місце його проживання невідоме. На яку допомогу від держави у такому випадку можна розраховувати, пояснив адвокат Сергій Рогозін.

— Тимчасова допомога від держави призначається у разі, коли рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення. Або стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також він перебуває на строковій військовій службі. Чи місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. Тимчасова допомога призначається на дітей віком до 18 років і не поширюється на тих дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Крім того, вона призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину.

— Як вона нараховується і на які виплати можна розраховувати?

— Тимчасова допомога нараховується кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Вона призначається в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги: для дітей до 6 років: з 01.01.2022 — 1050 грн, з 01.07.2022 — 1100,50 грн, з 01.12.2022 — 1136 грн; для дітей 6−18 років: з 01.01.2022 — 1309 грн, з 01.07.2022 -1372 грн, з 01.12.2022 — 1416,50 грн.

— Які документи потрібні для нарахування?

— Насамперед заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики України, декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї), копія свідоцтва про народження дитини.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

— Коли виплата тимчасової допомоги припиняється?

— У разі встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину. Досягнення дитиною 18-річного віку, виконання в повному обсязі зобов’язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання. Скасування або визнання усиновлення недійсним, усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька), відмови від стягнення аліментів. Добровільного виконання рішення суду особою, зобов’язаною сплачувати аліменти, скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів. Смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога, смерті одного з батьків, зобов’язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим. Позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав, відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав, встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення вищезазначених обставин одержувач зобов’язаний повідомити у десятиденний строк орган праці та соціального захисту населення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що аліменти тепер можна відправити за кордон. Як це зробити, розповідав адвокат Юрій Андрікевич.

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