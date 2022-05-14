Аліменти тепер можна відправляти за кордон: як це зробити

Нацбанк вніс зміни до порядку роботи банківської системи в умовах воєнного стану. За загальним правилом заборонено банкам здійснювати транскордонні перекази валютних цінностей з України, переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривні / іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включно з переказами, що здійснюються за дорученням клієнтів. Однак 9 травня як виключення з цього правила було додано операції з перерахування коштів для виплати аліментів. Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Втім, за словами адвоката Юрія Андрікевича, для здійснення відповідного переказу потрібно переконатись, що власником рахунку (отримувачем) є мати чи батько дитини.

«У призначені платежу обов'язково вказуйте, що це сплата аліментів за відповідний місяць (або інший період), — пояснює Юрій Андрікевич. — Якщо наявне виконавче провадження про стягнення аліментів, обов'язково надайте відповідну квитанцію (платіжне доручення) про переказ коштів державному виконавцю».

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