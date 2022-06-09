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ЗСУ успішно тримають оборону Сєвєродонецька і потужно вдарили по супротивнику під Слов'янськом, — Генштаб

19:13 9 червня 2022
Дуло танку

На Сєверодонецькому напрямку окупанти вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають. А на північно-західній околиці населеного пункту Тошківка ЗСУ успішно відбили ворожий штурм. Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що на Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. А на Південнобузькому ворог під прикриттям артилерії та реактивних систем залпового вогню нарощує систему оборонних рубежів — обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Місцевим мешканцям заборонено відвідувати ліси, аби запобігти розкриттю позицій та місць розміщення військової техніки.

«Активізовано процес формування так званого „народного ополчення“ республіки білорусь. В військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що Олекскндр Лукашенко створив оперативне командування на українському напрямі. Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак вважає, що останні маневри в білорусі пояснюються бажанням відволікти українські Сили оборони від концентрації на лінії фронту, але Лукашенко не ризикне на пряме вторгнення в Україну з внутрішньополітичних та військово-стратегічних причин.

Фото Генштаба ЗСУ

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