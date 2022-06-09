Американські вчені заявили про чудо-ліки проти раку

Американські вчені оголосили про успішні випробування препарату проти раку прямої кишки. Результати проведеного дослідження було опубліковано у науковому журналі New England Journal of Medicine. Стаття викликала величезний резонанс у наукових колах та західних ЗМІ.

Повідомляється, що 14 пацієнтів з раком прямої кишки, які мали пухлини з дефіцитом репарації невідповідності (MMRd) або мікросателітною нестабільністю (MSI), протягом шести місяців приймали препарат достарлімаб. У ході дослідження хворим давали 500 міліграмів достарлімабу кожні три тижні.

Через пів року у всіх 14 пацієнтів пухлина зникла повністю! Жодних побічних ефектів не було.

На початку експерименту лікарі припускали, що після завершення курсу хворим знадобиться хіміотерапія або променева терапія. Однак ці традиційні методи виявилися не потрібні.

«Не думаю, що хтось із моїх колег раніше бачив щось подібне — щоб у 100% пацієнтів зникли пухлини!» — заявила газеті The Washington Post керівник дослідження Андреа Черчек, онколог із Нью-Йорка.

Експериментальний препарат вводиться внутрішньовенно. Він блокує в людини протеїн, що є характерним для деяких видів раку. В результаті імунна система відновлює боротьбу з раковими клітинами.

Ці клітини після курсу лікування достарлімабом не виявили ні біопсія, ні аналізи, ні сканування.

Черчек розповіла, що ще чотири пацієнти проходять зараз такий самий курс. І в них спостерігається помітне поліпшення. Вчені очікують, що у цих хворих пухлини теж зникнуть.

Спонсором експерименту виступила біотехнічна компанія Tesaro.

Наразі Черчек та її колеги продовжують спостерігати за першими 14 пацієнтами. Медики хочуть переконатися, що ракові клітини не з'являться в кишківнику знову, а також, що хвороба не проявиться в інших органах.

Є підстави сподіватися, що експериментальний препарат виявиться настільки ж ефективним і у боротьбі з іншими формами раку.

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