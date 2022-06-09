Джонні Депп з'явився в TikTok і за 24 години зібрав понад 10 млн. підписників

Знаменитий актор Джонні Депп 7 червня зареєструвався в TikTok та виставив там перше відео. Протягом перших 24 годин сторінка зірки «Піратів Карибського моря» зібрала 10,7 мільйона підписників! Станом на 9 червня їхня кількість зросла до 24,3 мільйона.

Відео, яке триває 30 секунд, складається з нарізки кадрів, зроблених під час позову Деппа з колишньою дружиною Ембер Герд, а також концертних виступів Джонні з рок-музикантами.

Актор подякував тим, хто підтримував його всі ці роки та особливо після звинувачень у домашньому насильстві, які розповсюджувала Герд. «Тепер ми всі можемо рухатися далі…» — написав Депп.

Його колишня дружина накинулася на цю фразу із критикою. Ембер знову заявила, що рішення суду є несправедливим. «У той час, як Джонні Депп каже, що він може рухатися далі, права жінок відкинуті назад. Меседж вердикту жертвам домашнього насильства такий — бійтеся підняти голову і заговорити публічно», — стверджує Герд.

Актриса заявила також, що вона не має фінансової можливості заплатити Деппу призначену судом компенсацію у розмірі 8 мільйонів доларів.

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