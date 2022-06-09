34.41 / 35.35 36.42 / 37.74
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Джонні Депп з'явився в TikTok і за 24 години зібрав понад 10 млн. підписників

22:45 9 червня 2022
Джонні Депп

Знаменитий актор Джонні Депп 7 червня зареєструвався в TikTok та виставив там перше відео. Протягом перших 24 годин сторінка зірки «Піратів Карибського моря» зібрала 10,7 мільйона підписників! Станом на 9 червня їхня кількість зросла до 24,3 мільйона.

Відео, яке триває 30 секунд, складається з нарізки кадрів, зроблених під час позову Деппа з колишньою дружиною Ембер Герд, а також концертних виступів Джонні з рок-музикантами.

Актор подякував тим, хто підтримував його всі ці роки та особливо після звинувачень у домашньому насильстві, які розповсюджувала Герд. «Тепер ми всі можемо рухатися далі…» — написав Депп.

Його колишня дружина накинулася на цю фразу із критикою. Ембер знову заявила, що рішення суду є несправедливим. «У той час, як Джонні Депп каже, що він може рухатися далі, права жінок відкинуті назад. Меседж вердикту жертвам домашнього насильства такий — бійтеся підняти голову і заговорити публічно», — стверджує Герд.

Актриса заявила також, що вона не має фінансової можливості заплатити Деппу призначену судом компенсацію у розмірі 8 мільйонів доларів.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Помідори на грядці

Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Часник

Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

Старість

Пенсійне посвідчення треба замінити: у ПФУ роз'яснили, в яких випадках знадобиться новий документ

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.