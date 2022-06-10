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Більше ніякої «тіні»: Зеленський розповів про економічний устрій України після війни

8:16 10 червня 2022
«Більше ніякої «тіні»: Зеленський розповів про економічний устрій України після війни

Президент Володимир Зеленський, який став у світі найвпливовішою людиною року за версією журналу Time, упевнений, що з урахуванням постійної військової загрози з боку росії Україна не може дозволити собі існування «тіньового» компонента в економіці.

Про це глава Української держави сказав у вечірньому зверненні за підсумками 106-го дня війни.

«Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і під час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу наголосити на одній деталі. І ця деталь — фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу Незалежність і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист, і це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, не питання тієї чи іншої політичної позиції, ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася „тіньова“ частина економічного життя», — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, він усвідомлює, що для частини регіонів країни будь-яка економічна активність — офіційна чи неофіційна — просто виживання.

Але якщо говорити про нормальне, стабільне, міцне життя суспільства, роботу держави, про оборону України, то треба розуміти: у ній мають бути лише ті, хто служить і обороняє державу і ті, хто забезпечує їх своєю роботою.

«Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей на легальному ґрунті. Це і повна модернізація державних інститутів. Усі, хто працює в українській політиці, впливає на громадську дискусію, мають усвідомити, що „тіньового“ сектору в країні більше не буде» , — запевнив глава держави.

Президент розповів, що провів нараду з урядом з економічних питань. Чиновники погодилися, що потрібно якнайшвидше розробити державну підтримку малого бізнесу щодо надання грошових грантів.

Крім того, пріоритетом української економіки мають стати підприємства у галузі оборони та безпеки. Держава має працювати над залученням високотехнологічних компаній на український ринок, зокрема через створення «індустріальних парків» та привабливих умов ведення бізнесу в країні.

Нагадаємо, раніше Зеленський вказав на непоправні наслідки вторгнення росії на Донбас у 2014 році.

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