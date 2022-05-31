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Події

Рашисти обстріляли Криворізький район і завдали ракетного удару по Слов'янську: є загиблі та поранені

10:26 31 травня 2022
Наслідки авіанальоту на Слов&#39;янськ

Вранці у вівторок, 31 травня, російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у своєму Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, внаслідок артилерійського удару ніхто не постраждав.

Набагато трагічнішим був удар російських фашистів ракетами по Слов'янську Донецької області: загинули щонайменше троє людей, а ще шестеро поранені.

Про це повідомив у соціальній мережі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені внаслідок ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов'янську. Постраждала школа і щонайменше сім багатоповерхівок», — написав Кириленко.

За його словами, наразі проводяться рятувальні роботи. Про точну кількість жертв та постраждалих можна буде говорити вже після їх завершення.

«Цей авіаудар — черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є громадянські люди. Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тому знову закликаю: Евакуюйтеся — збережіть свої життя. путін веде війну на знищення українців», — наголосив Кириленко.



Нагадаємо, раніше ЗСУ провели контратаку під Кривим Рогом та знищили літак Су-35, установки «Град» та багато окупантів.

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