Відбирають насильно дітей і знущаються: мер Маріуполя розповів про ставлення окупантів до українців

Окупанти не тільки створили в Маріуполі гуманітарне пекло, але й унеможливили виїзд із міста на підконтрольну Україні територію.

Про це в інтерв'ю 24-му каналу розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



Маріупольців змушують проходити фільтрацію, під час якої людей не годують та піддають їх знущанням.

«Моя хрещена мати, наприклад, чекала на фільтрацію місяць в сторону росії, бо сюди не випускали. Зі школи № 56 її примусово забрали чеченці і привезли до Безіменного, де вона чекала на фільтрацію місяць. Потім доїхала до Ростова, потім до Естонії, а вже звідти в Україну. Над ними знущалися, їх не годували. Вони не мали певних умов і дуже довго проходили цю фільтрацію. Там всі про всіх знають. Вони (вороги. — Авт.) мають певні списки і вони фільтрують», — розповів Бойченко.

Як приклад він розповів про те, як один із керівників підприємства разом із дружиною та маленькою дитиною був примусово депортований до росії. Під час допиту пара тримала на руках немовля. Але фашисти побачили, що у них є ще й старша дитина — дочка, яка працює в правоохоронних органах, і сказали: «Ви виховали нацистку і ми забираємо цю вашу дитину, щоб ви не виховавали ще одну нацистку».

Вони забрали малюка, але батько кинувся у бійку. Росіяни сильно побили його і лише потім віддали дочку.

«Але головне — вони знущаються з людей, що їдуть. Тобто, якщо вони хочуть їхати в Україну, це майже неможливо. Якщо ти держпрацівник або муніципальний працівник, то до тебе так ставляться», — розповів Бойченко.

Ще один приклад — у маленькому селі біля міста був сільський голова, котрий відмовився працювати з ОПЗЖ. Минулого тижня йому вже було винесено вирок суду псевдореспубліки на Донеччині, і він отримав десять років позбавлення волі. Є приклад із чоловіком та дружиною, які працювали правоохоронцями — їх забрали у застінки, а дитину залишили з бабусею.

За словами мера, навколо Маріуполя розташовані чотири табори — до того ж, щоб жоден мешканець не міг виїжджати з міста без фільтрації. До міста заїхати без неї так само неможливо, як і перебувати у місті. Тобто, довідка обов'язково потрібна.

«Вони взяли місто в коло. Вони ясно розуміли, де є електропостачання, вони гасили і руйнували це. Вони розуміли, як ми даємо воду і теж знищували це. Вони розуміли, де у нас є продовольчий склад із їжею. Про це знало вузьке коло людей. Зокрема, депутати та представники ОПЗЖ і вони навели вогонь — зруйнували це та вбили тих, хто там працював. Тобто вони працювали і зсередини, і зовні. І це дуже важко», — ділиться Вадим Бойченко.

Раніше Маріуполь процвітав: сучасні школи, лікарні, транспорт… І це дратувало фанів «руського міра».

«Це має лише одну ознаку — заздрість. Коли я 16 березня їхав у бік України з окупованого Бердянська, я чув від цих бойовиків квазіреспубліки, як вони казали: «Ми вісім років страждали, тепер і ви повинні страждати», — розповідає мер.

Нагадаємо, що на додачу до всіх знущань окупанти вирішили розмінувати Маріуполь «природним шляхом», використовуючи… людей, затриманих у Мелітополі.

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