Бех-Романчук із рекордом завоювала «золото» на «Діамантовій лізі» в Римі (відео)

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка закликала ізолювати росіян від цивілізованого світу, тріумфально виступила на етапі «Діамантової ліги», що пройшов у столиці Італії — Римі.

Наша співвітчизниця, яка стала другою в Бірмінгемі, у п'ятій спробі стрибнула на 6,85 м, що стало її особистим рекордом у сезоні, і завоювала «золото». Другою фінішувала німкеня Малайка Міхамбо (6,79 м), третьою стала американка Куанеша Беркс (6,77 м).

Також із «бронзою» до фінішу на дистанції 400 метрів із бар'єрами прибігла ще одна українка Ганна Рижикова. Показавши найкращий особистий результат у сезоні (54,50 сек), наша співвітчизниця поступилася лише голландці Фемке Бол (53,02 сек) та Джаньєв Расселл із Ямайки (54,18 сек).

Додамо, що наступний етап «Діамантової ліги», шостий у сезоні-2022, пройде 16 червня в норвезькому Осло.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих тріумфувала на «Діамантовій лізі» в США з найкращим результатом сезону.

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