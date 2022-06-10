На 100 відсотків натуральна добавка для огірків, томатів та інших рослин: застосуйте її та підвищите врожайність у рази (відео)

Для підвищення врожайності огірків, томатів та інших городних культур, а також для захисту квітів від різних захворювань дачники можуть використовувати повністю натуральний засіб, який підвищить врожайність на ділянці, а також сприятиме захисту рослин від різних захворювань.

У цьому впевнені автори youtube-каналу «Генеральський сад».

До складу диво-засобу вони радять включити куркуму та молоко чи сироватку.

Справа в тому, що куркума — широко відома пряність, яка здатна покращити смак будь-якої страви. Однак не всі знають про численні корисні властивості куркуми і про те, що ця рослина можна застосовувати не тільки для зміцнення свого здоров'я, але й для захисту томатів та інших культур від багатьох захворювань.

Свій варіант застосування куркуми для захисту рослин пропонують і автори іншого youtube-каналу.

Інші агроблогери в мережі також впевнені, що завдяки потужній антибактеріальній та протигрибковій дії куркуму можна і треба застосовувати для захисту саду та городу від різних захворювань: антракнозу, фузаріозу, фітофторозу, кладоспоріозу, сірої гнилі тощо.

За їх рекомендаціями, для приготування робочого розчину необхідно зробити спиртовий екстракт куркуми.

Для цього нам знадобиться 10 г порошку куркуми, щіпка чорного меленого перцю та 200 мл горілки. Змішайте компоненти та залиште на добу у темному місці при кімнатній температурі.

Цей розчин можна зберігати кілька місяців, оскільки для обробки потрібно розвести лише 2 ст. у 5 л води.

Щоб посилити лікувальний ефект, досвідчені городники радять додати на 5 л приготованого розчину 500−700 мл непастеризованої сироватки, яка виконуватиме роль утримувача рідини на рослині.

Як підготувати рослини до обробки?

Напередодні обробки томатів необхідно видалити всі хворі та пожовклі листя, а також ті, які ускладнюють вентиляцію куща: наприклад, нижнє листя на основному і бічних пагонах. Важливо, щоб кущ добре провітрювався та швидко висихав після обробки. Над кожним гроном залиште лише два листи, які забезпечуватимуть плоди харчуванням. Цю роботу слід проводити у першій половині дня, щоб зрізи підсохли на сонці.

Що дає обробка куркумою?

Через два тижні після обробки куркумою ми відзначили, що у теплицях призупинилося поширення кладоспоріозу, а у відкритому ґрунті не спостерігалося нових проявів альтернаріозу та бактеріальної плямистості. Крім того, плоди перцю та томату почали дозрівати швидше.

Розчин куркуми та сироватки не тільки утворює на листі захисну плівку, але й проникає всередину рослини, зміцнюючи його імунітет. Біологи виявили також хелатуючу активність куркуміну, що допомагає рослині засвоювати необхідні мікроелементи та успішно розвиватися.

«Ми переконалися, що регулярна обробка куркумою дозволяє впоратися з багатьма захворюваннями, підвищує врожайність та продовжує терміни плодоношення багатьох культур», — рекомендують агроблогери.

Нагадаємо, раніше агроблогери відповіли на запитання городників-початківців, якому способу догляду за кущами огірків віддати перевагу — підв'язці або сітці.

Фото rivne1.tv

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