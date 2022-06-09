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Клуб споживачів

Підв'язування або сітка для огірків: якому варіанту догляду віддати перевагу

10:26 9 червня 2022
Огірки

Огіркам, втім, як і іншим рослинам на дачах, важливі не тільки підживлення та правильний полив, а й інший догляд. Хтось із садівників, які займаються огірками, підв'язують їх, інші використовують для цих цілей сітку.

Автори «уДачного місця» розглядають «плюси» та «мінуси» кількох способів догляду за рослинами.

Підв'язка:

Горизонтальна

+ Простота реалізації.
+ Мінімальні витрати.
+ Можливість використання практично в будь-яких умовах.

- Кущі починають досить швидко в'янути, підвищується ризик зараження грибком.
- Огіркові кущі з часом переплітаються між собою.

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Вертикальна (опорні стовпи + шпагати, мотузки)

+ Відносно простий процес збирання врожаю.
+ Зручно для невеликих ділянок.
+ Ймовірність пошкодження рослини в процесі збирання огірків знижується.
+ Плоди практично не контактують із ґрунтом, ймовірність їхнього зараження грибком знижується.

Сітка:

+ Тривалий термін використання.
+ Міцність.
+ Найменший ризик зараження грибком, зручно збирати врожай.

- Вища вартість.
- Витрати часу на встановлення конструкції.

Досвідчені городники радять дачникам, які не хочуть зв'язуватися з «хімією», використовувати для овочів підживлення на основі трьох рослин: кропиви, чистотілу та кульбаби.

Фото Pixabay

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