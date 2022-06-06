Подвойте врожай помідорів, огірків та інших овочів: дайте рослинам це підживлення, і вони завалять вас своїми плодами (відео)

З настанням літа багато дачників намагаються допомогти рослинам швидше набрати зелену масу і дати перший урожай.

Про те, як це зробити без шкідливої «хімії», використовуючи лише натуральні елементи, дають поради автори каналу «Генеральський сад».

На їхню думку, одним із корисних підживлень є використання на дачі або городі молока чи сироватки: річ у тому, що молоко містить комплекс корисних для розвитку рослин речовин — кальцій, магній, залізо та азот.

Крім того, молоко або молочні продукти покращують стан бідного ґрунту, створюють сприятливі умови для кращого засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту. Відбувається це завдяки молочнокислим бактеріям.

Подробиці приготування диво-підживлення дивіться на відео.

Також автори youtube-каналу дають поради про те, як домогтися того, щоб з рослин зникли попелиця, павутинний кліщ, цибулева муха та інші шкідники.

Сподіваємося, поради досвідчених дачників-городників будуть вам корисними.

Нагадаємо, раніше на цьому ж YouTube-каналі рекомендували використовувати для розсади підживлення, яке складається з трьох трав.

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