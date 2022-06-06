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Подвойте врожай помідорів, огірків та інших овочів: дайте рослинам це підживлення, і вони завалять вас своїми плодами (відео)

18:11 6 червня 2022
Подвойте врожай помідорів, огірків та&nbsp;інших овочів: дайте рослинам це&nbsp;підживлення, і&nbsp;вони завалять вас своїми плодами (відео)

З настанням літа багато дачників намагаються допомогти рослинам швидше набрати зелену масу і дати перший урожай.

Про те, як це зробити без шкідливої «хімії», використовуючи лише натуральні елементи, дають поради автори каналу «Генеральський сад».

На їхню думку, одним із корисних підживлень є використання на дачі або городі молока чи сироватки: річ у тому, що молоко містить комплекс корисних для розвитку рослин речовин — кальцій, магній, залізо та азот.

Крім того, молоко або молочні продукти покращують стан бідного ґрунту, створюють сприятливі умови для кращого засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту. Відбувається це завдяки молочнокислим бактеріям.

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Подробиці приготування диво-підживлення дивіться на відео.

Також автори youtube-каналу дають поради про те, як домогтися того, щоб з рослин зникли попелиця, павутинний кліщ, цибулева муха та інші шкідники.

Сподіваємося, поради досвідчених дачників-городників будуть вам корисними.

Нагадаємо, раніше на цьому ж YouTube-каналі рекомендували використовувати для розсади підживлення, яке складається з трьох трав.

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