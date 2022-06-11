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Спорт

Чемпіон світу у кривавому боксерському поєдинку захистив свій титул у Гвадалахарі (відео)

9:36 11 червня 2022
Естебан Бермудес&nbsp;— Хірото Кьогучі

У ніч на суботу, 11 червня, на арені Domo Alcalde у Гвадалахарі (Мексика) відбувся бій за титул чемпіона світу за версією WBA Super у першій найлегшій вазі (до 49 кг), в якому зійшлися володар пояса японець Хірото Кьогучі (16 перемог, 11 з них — нокаутом) та «звичайний» чемпіон WBA мексиканець Естебан Бермудес (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 4 поразки, 2 нічиї).

Суперники з першого раунду влаштували в рингу справжню рубку, в якій успішніше діяв 28-річний японець, друг котрого Наої Іноуе кілька днів тому здобув три чемпіонські пояси у категорії до 53,5 кг.

У третьому раунді у рингу з'явився лікар. Японець постарався, завдавши супернику розтин і розбивши ніс. 26-річного Бермудеса трохи «підрихтували» та дозволили йому продовжити поєдинок.

Мексиканець часом дуже успішно відповідав на шквал ударів з боку Кьогучі, але в сьомій трихвилинці побував у нокдауні. Щоправда, рефері вважав, що японець завдав удару по потилиці і зняв з нього один бал. Покарання лише завело фаворита з Японії і у восьмому раунді суддя змушений був перервати побиття Бермудеса, зафіксувавши перемогу Кьогучі технічним нокаутом.

До речі, на момент зупинки бою японець, який провів четвертий успішний захист титулу, вигравав лише роздільним рішенням суддів. Двоє рефері надавали перевагу Кьогучі (66:65), а один — Бермудесу (66:65).

Хірото Кьогучі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жанібек Алімханули ефектно нокаутував непереможного суперника в бою за чемпіонський пояс WBO.

Фото Twitter DAZN Boxing

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