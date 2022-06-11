Чемпіон світу у кривавому боксерському поєдинку захистив свій титул у Гвадалахарі (відео)
У ніч на суботу, 11 червня, на арені Domo Alcalde у Гвадалахарі (Мексика) відбувся бій за титул чемпіона світу за версією WBA Super у першій найлегшій вазі (до 49 кг), в якому зійшлися володар пояса японець Хірото Кьогучі (16 перемог, 11 з них — нокаутом) та «звичайний» чемпіон WBA мексиканець Естебан Бермудес (14 перемог, 10 з них — нокаутом, 4 поразки, 2 нічиї).
Суперники з першого раунду влаштували в рингу справжню рубку, в якій успішніше діяв 28-річний японець, друг котрого Наої Іноуе кілька днів тому здобув три чемпіонські пояси у категорії до 53,5 кг.
#KyoguchiBermudez pic.twitter.com/BWy8oZRqEC— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2022
У третьому раунді у рингу з'явився лікар. Японець постарався, завдавши супернику розтин і розбивши ніс. 26-річного Бермудеса трохи «підрихтували» та дозволили йому продовжити поєдинок.
#KyoguchiBermudez pic.twitter.com/ZTrPqN5LGU— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2022
Мексиканець часом дуже успішно відповідав на шквал ударів з боку Кьогучі, але в сьомій трихвилинці побував у нокдауні. Щоправда, рефері вважав, що японець завдав удару по потилиці і зняв з нього один бал. Покарання лише завело фаворита з Японії і у восьмому раунді суддя змушений був перервати побиття Бермудеса, зафіксувавши перемогу Кьогучі технічним нокаутом.
#KyoguchiBermudez pic.twitter.com/papgj0RrGG— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 11, 2022
До речі, на момент зупинки бою японець, який провів четвертий успішний захист титулу, вигравав лише роздільним рішенням суддів. Двоє рефері надавали перевагу Кьогучі (66:65), а один — Бермудесу (66:65).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жанібек Алімханули ефектно нокаутував непереможного суперника в бою за чемпіонський пояс WBO.
Фото Twitter DAZN Boxing150
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