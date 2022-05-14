Як одержати багатий урожай огірків, якщо землі дуже мало: лайфхак від досвідченого городника

Не у всіх є достатньо місця на дачі, щоб вирощувати улюблені огірки. То ж досить часто українські господарі практикують розведення цих овочів в мішках. Саме так робить городник з Вінниччини Віталій Поймало.

«Огірки люблять тепло і світло, але не переносять прямих сонячних променів, — пояснює Віталій Поймало. — Варто вибирати місце з півтінню. Під мішок з-під цукру викопується траншея. Вона повинна збігатися з діаметром мішка. Для надійності грядки слід вставити один поліетиленовий мішок в інший. Всередині додаємо нейтральний торф, перегній та землю, тобто це легкий ґрунт, який добре утримує вологу та пропускає повітря. І, звісно, при пересадці не травмуються корені. Коли заповнили мішок до половини, можна встановлювати дерев'яну палицю. Надалі до неї потрібно прив'язати мотузки. Огірки будуть рости вгору.

Далі відступити від палиці 8−10 см і розмістити трубки з отворами. У них буде вливатися вода, буде зручно вносити добрива. Земля засипається знову. Необхідно підібрати край мішка, сформувати бортик. Щоб ґрунт не висипався, оберніть мішок клейкою стрічкою. Грядка з використанням мішків плодоносить до осені. Але щоб отримати багатий врожай, раджу садити різні сорти: можна поєднувати ранньостиглі зі середньостиглими".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно поливати огірки, щоб вони добре росли й не гірчили.

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