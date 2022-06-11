Більше не можна заспокоювати росію, сьогодні потрібно чітко ставити її на місце, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, яки напередодні зустрівся з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом, у відеоформаті поспілкувався з учасниками Азійського саміту з безпеки «Діалог Шангрі-Ла», зазначивши, що світ сьогодні повинен повернути росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння.

«Вже не можна заспокоювати військово-політичне керівництво російської Федерації. Для цього пізно. Говорити з ними щоденно, впроваджувати конкретні фінансові, економічні санкції — все це потрібно було робити раніше, до повномасштабного вторгнення. Сьогодні немає „сірої“ зони, є тільки підтримка. Якщо ви підтримуєте мир, то ви підтримуєте Україну. Якщо ви підтримуєте конкретну війну, тоді ви знаходите якесь постійне порозуміння з російською федерацією», — зазначив Зеленський та додав: «Я вважаю, що сьогодні світу треба чітко ставити російську федерацію, її керівництво на місце. А їхнє місце — на їхній території. І там вони повинні бути, жити й вирішувати, що їм робити».

Він також зазначив, що Україна захищає свої землі і не планую заходити на російську територію — наша країна поважає міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність будь-якої держави.

За його словами, ситуація, що склалася, має стати для всього світу прикладом того, що потрібно запроваджувати превентивні санкції й робити інші кроки, щоб не допустити війни, не чекаючи початку збройного конфлікту. «Позитиву від війни немає у світі. Ніхто не отримує від цього позитиву, окрім деяких політичних лідерів, у яких щодня збільшуються амбіції через їхній політичний апетит», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно путін згадав про Петра І, який вів Північну війну 21 рік, зазначивши, що той був не завойовником, а повертав землі та зміцнював імперію. І додав, що росії «теж випало повертати та зміцнювати». Ці слова господаря кремля викликали бурхливу реакцію у світі.

Фото Офісу президента України

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter