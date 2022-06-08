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Україна

У перших класах заповнено понад 80 відсотків місць: стали відомі деталі початку навчального року у Києві

17:15 8 червня 2022
Київські першокласники

Столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн, незважаючи на те, що багато шкіл постраждали від ворожих бомбардувань, і вже зайнято понад 80 відсотків місць у перших класах. Про це повідомляють у міській адміністрації .

Зазначається, що цього року умови зарахування до шкіл максимально спростили: дозволили подавати документи в електронному вигляді, поштою чи скан-копією через довірену особу. Також продовжили і сам процес зарахування — до 23 серпня.

А ще у КМДА нагадали, що оригінал медичної довідки слід подати до фінальної дати зарахування.

У свою чергу, в Міносвіти повідомили, що освітній процес загалом по країні буде відновлено з 1 вересня у режимі офлайн. Про це в ефірі національного телемарафону сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«Щодо початку нового навчального року. Хочу повідомити батьків, учнів, студентів: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні повинні піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти», — сказав Вітренко.

Нагадаємо, що з 1 червня у столиці відновили роботу дитячі садки. На сьогодні у садки пішли майже 400 діточок зі 100 тисяч, які були оформлені у закладах до запровадження воєнного стану.

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