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Україна

Противник намагається використати перевагу в живій силі та техніці, але скрізь зазнає поразки, — Генштаб ЗСУ

19:07 12 червня 2022
Працює артилерія

Протягом 109-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог намагається покращити тактичне положення на Слобожанському напрямку, що його значно похитнули наші героїчні воїни, і продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук. Також з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню було обстріляно райони населених пунктів Харківщини — Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке — Мазанівка та Довгеньке — Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і здійснює вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, на Сєвєродонецькому — продовжує застосування ствольної та реактивної артилерії з метою встановлення повного контролю над Сєверодонецьком. Бойові дії там тривають.

Також рішуча відсіч українських військових не дала ворогу захопити Врубівку на Бахмутському напрямку і відновити штурмові дії в напрямку Оріхове — Золоте.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування, та здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Нагадаємо, українські артилеристи зняли показове відео зсередини потужної САУ і показали, як знищують окупантів.

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