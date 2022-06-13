П'ять причин, через які позбавлять статусу внутрішнього переселенця: що важливо знати

Українці, які через бойові дії були вимушені рятуватися від війни та стали переселенцями, за деяких обставин можуть бути позбавленими статусу ВПО, який дає право на певні виплати.

Як пояснюють у «Безоплатній правовій допомозі», внутрішньопереміщені особи, згідно із законодавством, мають, зокрема, повідомляти про зміну місця проживання у новому місці протягом 10 днів з дня прибуття, а у разі зміни місця проживання звернутися до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання (перебування), а раніше видана довідка вилучається. У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання ВПО зобов’язана повідомити про це уповноважений орган за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від’їзду. Зробити це можна і через портал «Дія».

Підставою для скасування діï довідки про взяття на облік ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких ВПО:

подала заяву про відмову від довідки;

скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу aбo на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність i недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку або військового кримінального правопорушення;

повернулася до покинутого місця постійного проживання;

виїхала на постійне місце проживання за кордон;

подала завідомо недостовірні відомості.

Рішення про скасування дії довідки приймає керівник уповноваженого органу за місцем проживання особи та повідомляє ВПО протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання, є:

дані, отримані з відповідних державних реєстрів;

дані, отримані в результатi обміну інформацією уповноваженого органу з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, які надають допомогу ВПО.

Нагадаємо, що очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, що з травня грошову допомогу продовжать виплачувати тільки тим, хто проживає в зоні бойових дій і тим, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, а люди, які повернулися до домівок, виплати не отримуватимуть.

Фото зі сторінки «Укрзалізниці» у соцмережах

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