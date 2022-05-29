35.27 / 36.49 37.30 / 38.85
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні скасують виплати частині внутрішніх переселенців: хто ризикує залишитись без грошей

19:29 29 травня 2022
В Україні скасують виплати частини внутрішніх переселенців: хто ризикує залишитись без грошей

З настанням літа в Україні скасують виплати частині внутрішніх переселенців.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі телемарафону, передає УНН .

За її словами, грошову допомогу продовжать виплачувати тільки тим, хто проживає в зоні бойових дій і тим, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

Читайте також: Статус безробітного на окупованій території: як його отримати, скільки платитимуть і в якому разі позбавлять допомоги

«Дуже багато людей, які два місяці перебували у наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм вдячні. Таким людям виплати припинятимуться з травня», — сказала міністр.

Варто зазначити, що з початку російського вторгнення біженцями стали більш ніж 6,5 млн. українців.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як почати отримувати виплати внутрішньо переміщених осіб на підлітків із 14 років.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

Сіль насправді є: у РНБО назвали справжню причину дефіциту

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.