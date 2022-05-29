В Україні скасують виплати частині внутрішніх переселенців: хто ризикує залишитись без грошей

З настанням літа в Україні скасують виплати частині внутрішніх переселенців.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі телемарафону, передає УНН .

За її словами, грошову допомогу продовжать виплачувати тільки тим, хто проживає в зоні бойових дій і тим, чиє житло було зруйноване внаслідок війни.

«Дуже багато людей, які два місяці перебували у наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм вдячні. Таким людям виплати припинятимуться з травня», — сказала міністр.

Варто зазначити, що з початку російського вторгнення біженцями стали більш ніж 6,5 млн. українців.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як почати отримувати виплати внутрішньо переміщених осіб на підлітків із 14 років.

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