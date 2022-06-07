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Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Висота: 35 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Учні одного відомого на Сході мудреця, не витримавши образ, що сипалися на адресу їхнього вчителя, якось прийшли до нього з питанням:
⁃ Чому ви ніколи на ці образи не відповідаєте? Адже, маючи таку мудрість і вміння будь-якому своєму опонентові дати блискучу відповідь, ви могли б давно відбити в них бажання зачіпати вас дрібними шпильками.
На це вчитель сказав їм таке:
— Люди, як ви помітили, зазвичай ображають трьома способами. Вони можуть сказати, що ти дурний, можуть тебе назвати рабом або можуть назвати тебе бездарним. Якщо таке трапилося з вами, згадайте просту істину: тільки дурень назве дурнем іншого, тільки раб шукає раба в іншому, тільки бездар чужим безумством виправдовує те, чого не розуміє сам… І повірте мені: ніхто з них не заслуговує на те, щоб на відповіді їм ми витрачали свій дорогоцінний час.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 1 м/с Пд-3х
Тиск: 742 мм