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«Порцелянові» історії
14 червня 2022
ДАНТЕ
ДАНТЕ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Висота: 35 cm

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Учні одного відомого на Сході мудреця, не витримавши образ, що сипалися на адресу їхнього вчителя, якось прийшли до нього з питанням:

⁃ Чому ви ніколи на ці образи не відповідаєте? Адже, маючи таку мудрість і вміння будь-якому своєму опонентові дати блискучу відповідь, ви могли б давно відбити в них бажання зачіпати вас дрібними шпильками.

На це вчитель сказав їм таке:

— Люди, як ви помітили, зазвичай ображають трьома способами. Вони можуть сказати, що ти дурний, можуть тебе назвати рабом або можуть назвати тебе бездарним. Якщо таке трапилося з вами, згадайте просту істину: тільки дурень назве дурнем іншого, тільки раб шукає раба в іншому, тільки бездар чужим безумством виправдовує те, чого не розуміє сам… І повірте мені: ніхто з них не заслуговує на те, щоб на відповіді їм ми витрачали свій дорогоцінний час.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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