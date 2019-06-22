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Украинский дзюдоист Зантарая стал чемпионом Европейских игр
Лидер сборной Украины по дзюдо 31-летний Георгий Зантарая (весовая категория до 66 кг) поддержал победный почин Дарьи Билодид и принес сборной Украины вторую золотую медаль Европейских игр в Минске.
На ранних стадиях соревнований киевлянин одолел противников с Мальты и Словении. В четвертьфинале Георгий с большим трудом сломил сопротивление бронзового призера чемпионата Европы прошлого года Дмитрия Шершана из Беларуси, а полуфинале одолел 20-летнего грузина Баграти Ниниашвили.
В схватке за «золото» чемпион мира и двукратный победитель европейских первенств Зантарая сошелся с вице-чемпионом Европы-2018 итальянцем Маттео Медвесом и в конце поединка провел победный прием (10:0).
Кстати, четыре года назад на первых Европейских играх в Баку Зантарая завоевал «бронзу» в командных соревнованиях, но уступил в четвертьфинале, а затем и в схватке за бронзовую медаль в личных состязаниях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во время церемонии открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка.
Фото judoInside.com
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