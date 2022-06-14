У окупантів незабаром закінчаться танки: названі втрати ворога за минулу добу (відео)

росія неухильно наближається до нечуваних для себе втрат у війні — з початку т.зв. «спецоперації» 24 лютого в Україні російський противник втратив убитими або пораненими близько 32500 осіб, з них понад 200 — лише за останню добу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, ліквідовано 1434 танки (дві за останню добу), 3503 (+11) бойових броньованих машин, 97 літаків та велику кількість іншої техніки супротивника.

Оперативна статистика Генерального штабу

Зазначається, що найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

У коментарях до посту українці радісно зазначають, що, схоже, в окупантів скоро закінчаться деякі види військової техніки.

Також у Генштабі показали роботу українських артилеристів.

До того ж ворога знищують не лише бійці ЗСУ, а й їхні побратими з інших країн.

Wait for it. Один з longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv - Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022

Кожен їхній постріл наближає Україну до перемоги над путінськими нелюдами.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський різко розкритикував «великих геополітиків», які пропонують Україні пожертвувати своїми територіями заради чергового «умиротворення» агресора.

Фото Генштабу ЗСУ

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