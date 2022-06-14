«Одеса, вулиця путін х*йло, 8»: олімпійський чемпіон вигадав нову адресу в рідному місті заради допомоги армії

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор у Лондоні-2012 та Ріо-2016 українець Юрій Чебан із початком війни, розв'язаної росією на території нашої країни, активно займається волонтерством.

Трагічні новини з Батьківщини застали весляра у відпустці, яку одесит проводив із сім'єю в Португалії. Переїхавши до Німеччини, Юрій організував постачання автомобілів-пікапів для потреб бійців ЗСУ. Не обійшлося й без курйозу.

«Пікапи потрібно було знімати з обліку та ставити на нового господаря. І в мене досі збереглося фото, коли я ставлю її на себе на облік і прямо в техпаспорті машини написано: „Юрій Чебан, місто Одеса, вулиця путін х*йло, 8“. І я, виходить, номерував машини „путін х*йло, 1“, „путін х*йло, 2“, „путін х*йло, 3“ і так далі (сміється). Такий у мене був порив», — зізнався Чебан в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Також титулований спортсмен у перший місяць із початку військових дій допомагав евакуювати юних веслярів та їхні сім'ї з України, а зараз координує спеціально створену благодійну організацію «Олімпійське коло», де його колеги можуть допомагати бійцям на передовій та нужденним співвітчизникам фінансово чи гуманітаркою.

«Основна ідея організації — прив'язати її до олімпійського руху. Це коло довірених осіб, які допомагають тим, чим можуть, на тому місці, де зараз вони перебувають. Але гуманітарну допомогу ми надаємо абсолютно всім людям, які її потребують в Україні», — додав Юрій.

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