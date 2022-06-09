Колишній чоловік Ані Лорак показав їхню доньку Софію в день її народження

Колишній чоловік Ані Лорак, яка мовчить про війну, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який на початку російського вторгнення відвіз наречену та дочку до Туреччини, зворушливо привітав дівчинку з днем народження. 9 червня Софії виповнилося 11 років.

«Моя безмежна любов. З Днем народження. Любові та миру! Нехай благословить тебе Бог!» — звернувся Мурат до доньки. Він опублікував відео з Софією, на якому вона щаслива поряд з батьком, відпочиває на пляжі, розважається в басейні, грається з собакою, танцює.

Нагадаємо, у Туреччині Мурат представив родичам свою наречену Лілію.

Ані Лорак продовжує мовчати про війну. Кажуть, у такій позиції її переконав дружок Філіп Кіркоров.

Кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва розповіла, що перестала спілкуватися з нею.

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