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Шоу-бізнес

Колишній чоловік Ані Лорак показав їхню доньку Софію в день її народження

22:24 9 червня 2022
Колишній чоловік Ані Лорак

Колишній чоловік Ані Лорак, яка мовчить про війну, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який на початку російського вторгнення відвіз наречену та дочку до Туреччини, зворушливо привітав дівчинку з днем народження. 9 червня Софії виповнилося 11 років.

«Моя безмежна любов. З Днем народження. Любові та миру! Нехай благословить тебе Бог!» — звернувся Мурат до доньки. Він опублікував відео з Софією, на якому вона щаслива поряд з батьком, відпочиває на пляжі, розважається в басейні, грається з собакою, танцює.

Нагадаємо, у Туреччині Мурат представив родичам свою наречену Лілію.

Ані Лорак продовжує мовчати про війну. Кажуть, у такій позиції її переконав дружок Філіп Кіркоров.

Кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва розповіла, що перестала спілкуватися з нею.

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