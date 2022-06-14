Українцям запропонували обміняти свої права водія на «європейські»: як і де це зробити

Українцям почали видавати посвідчення водія, які повністю адаптоване до документів європейського зразка.

Отримати новий документ можна у сервісних центрах МВС України, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Відмінність нових документів — у тому, що на них замість піктограм (наприклад, зображення окулярів) розміщено коди, які також використовуються в європейському посвідченні.

Крім того, у документі європейського зразка є позначка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78».

Поміняти старий документ на новий можна за власним бажанням.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати:

паспорт;

копію ІПН;

водійське посвідчення.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як з 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв в Україні.

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