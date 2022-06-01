«Ти вже ніхто ні для рашки, ні для України»: на Запоріжчині люди обурені колаборанткою, яка роздає вкрадені пенсії

Окупанти в Запорізькій області продовжують дурити людей. Днями на території громади пенсіонери, які отримують пенсії через «Укрпошту», повинні були отримати виплати за травень. Готівку везли з підконтрольної Україні території, щоб її рознесли листоноші. Втім, як повідомляє селищна рада, орки зупинили автівку, відібрали ці кошти та викрали водія:

«Наразі вкрадені пенсії роздають літнім людям, зазначаючи, що питання забезпечення пенсіонерів вирішено безпосередньо місцевою колаборанткою ілоною щипенко, яка начебто турбується про жителів території. Вже не вперше переконуємося, що вся її „турбота“ — то постійні злочини проти людей, України і замилювання очей. Це, звісно, зручно для окупантів, які в разі чого зможуть свої злочини повісити на місцевих колаборантів. Але не виправдовує українців, що зрадили своїх співвітчизників заради влади чи тимчасової вигоди для себе».

Додамо, що про місцеву колаборантку ілону щипенко стало відомо всередині квітня, коли вона, депутатка Чернігівської селищної ради, перейшла на бік окупантів та оголосила себе «в.о. мера» Чернігівки. За інформацією «Сил оборони Запорізького краю», російські пропагандисти записали відео зі зрадницею, на якому вона звернулася до жителів Дагестану та подякувала за «надану допомогу». Відео тиражують рашистські ЗМІ. Раніше щипенко була головою районної парторганізації ОПЗЖ та секретарем Чернігівської селищної ради.

У своїх дописах пособниця орків не приховує любові до рф, стверджуючи, що невдовзі почне відновлювати знесені пам’ятники радянським вождям. 31 травня ілона щипенко силоміць зібрала учнів та провела випускний, видавши школярам атестати про середню освіту за підписом колаборантів, які є недійсними.

У коментарях місцеві жителі відкрито критикують зрадницю й не приховують, що зовсім скоро її чекатиме доля Галини Данильченко — «начальниці військової адміністрації Мелітополя», на яку 30 травня був скоєний замах зі сторони окупантів.

«Ілона, серйозно? І коли це ти вивчила рашистську мову? В Чернігівській громаді таким язиком ніколи не спілкувалися!!! — пише місцевий житель Микола Романенко. — Не можу зрозуміти, на що ти надієшся? Ти вже ніхто ні для рашки, ні для України! Слава Україні!!! Невже ти думаєш, що Україна не здолає рашку? У вас там орки вже зариваються в землю, невже ти не розумієш, що при наступу ВСУ постраждає громада? Чи ти думаєш, що Україна тобі пробачить колоборанство?»

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», було оголошено підозру блогеру, який підтримує війну рф в Україні.

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