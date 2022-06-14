Кевін Спейсі постане перед судом у Лондоні за звинуваченнями у сексуальних домаганнях до юнаків

У четвер, 16 червня, у Лондоні постане перед судом відомий голлівудський актор Кевін Спейсі. 62-річного володаря безлічі престижних премій, зокрема двох «Оскарів», звинувачують у чотирьох випадках сексуального насильства над юнаками. Звинувачення висунули троє людей.

За їхніми словами, злочини були скоєні в період із березня 2005 року до квітня 2013 року. У цей час Спейсі жив у Лондоні та був художнім керівником знаменитого театру Old Vic.

У травні британська влада завершила розслідування і дійшла висновку, що справу необхідно передати до суду. Спейсі наполягає на повній невинуватості. У телепрограмі Good Morning America («Доброго ранку, Америка»), яка виходить на телеканалі ABC, він заявив, що обов'язково вирушить до Британії й захищатиме себе в суді. «Я впевнений, що доведу свою невинуватість», — наголосив актор.

Нагадаємо, вперше публічно звинуватив Кевіна Спейсі у неналежній поведінці у 2017 році актор Ентоні Репп. Він стверджував, що у 1986 році, коли йому було 14 років, Спейсі намагався спокусити його на вечірці у Нью-Йорку.

Тоді ж, у 2017 році, Кевін несподівано зробив публічне визнання. Він заявив, що є гомосексуалістом. Відразу після цього кілька молодих людей звинуватили Спейсі у домаганнях та сексуальному насильстві. Вони стверджували, що він користувався своєю славою та становищем у лондонському театрі.

Кевін відкидав усі звинувачення, щоправда, визнавав, що він мав інтерес до цих юнаків.

Все це відбувалося на тлі сексуального скандалу довкола впливового кінопродюсера Харві Вайнштейна. Спейсі став в Голлівуді ізгоєм. Його виставили з тріском із популярного серіалу «Картковий будинок», де він упродовж п'яти сезонів грав головну роль. Вже змонтовані з ним фільми або клали на полицю, або перезнімали всі сцени за участю Кевіна, запроваджуючи нових акторів замість нього.

Спейсі вже пережив один судовий процес — у США. Там усі звинувачення проти нього було знято. Проте поки що актор так і не зміг відновити кар'єру. Свій перший Оскар Кевін отримав за роль другого плану в трилері «Звичайні підозрювані» (1995 рік). Через чотири роки Американська кіноакадемія назвала Спейсі найкращим актором за блискуче виконання головної ролі у драмі «Краса по-американськи».

Засідання суду 16 червня матиме технічний характер. Спейсі повинен буде підтвердити свою особистість, заявити, що він розуміє характер висунутих йому звинувачень. Потім суддя призначить дату першого слухання щодо справи.

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