Легендарний Рафаель Надаль уперше стане батьком

У сім'ї легедарного тенісиста, 22-разового переможця турнірів «Великого шолома» іспанця Рафаеля Надаля, якому дісталося від Сергія Стаховського за підтримку росіян, за кілька місяців народиться первісток. Про те, що дружина експершої ракетки світу Хіска Перельо вагітна, повідомив журнал «Hola».

Видання опублікувало знімок з відпочинку пари на Мальорці після тріумфу Рафи на «Ролан Гаррос». На фото видно, що кохана тенісиста сидить у купальнику з животиком, що помітно округлився.

Ще раніше Надаль завантажив у свій особистий обліковий запис у Instagram фотографію своєї відпустки з друзями, на якій Хіска Перельо з'явилася у вільному одязі, що викликало чутки про її вагітність.

Нагадаємо, що Рафаелю Надалю — 36 років, а його дружині — 33. Молоді люди почали зустрічатись завдяки сестрі тенісиста Еліс ще у 2005 році. Але лише у 2018-му Рафа зробив Хісці, яка свого часу отримала ступінь магістра управління бізнесом, пропозицію в Римі, а у жовтні 2019-го пара зіграла весілля на рідній для молодят Мальорці.

Рафа та Хіска одружилися 2019 року

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка Марія Шарапова у день народження зізналася, що вагітна.

Фото Hola, Instagram

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter