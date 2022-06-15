З цими секретами ваші огірки точно зійдуть під час пересіву: поради городниці

Чимало господарів скаржаться на те, що у них не зійшли огірки. Це досить поширене явище, адже культура вибаглива та потребує уваги. Городниця Олена Черкевич розповіла, яких правил треба дотримуватися, щоб огірки при пересіві точно зійшли.

«Не забувайте, що огірок — рослина теплолюбна. Попередньо варто підготувати насіннєвий матеріал, знезаразивши його в розчині марганцівки. Обробка насіння огірків біопрепаратами гарантує скорочення терміну проростання.

Перед проведенням посівних робіт необхідно підготувати ґрунт на грядках, скопати його, проборонувати, при необхідності сухий ґрунт поливають водою. У будь-якому разі насіння необхідно сіяти в помірно вологий та поживний субстрат. При вирощуванні огірків на шпалері проводять гніздовий посів насіння на глибину до 2 см, при цьому в одну лунку поміщають до 5 насінин. Якщо схожість хороша, то після проростання насіння (приблизно через 10 днів) зайві рослини видаляють. Між лунками витримують відстань до 20 см, між рядами — від 30 до 40 см".

Якщо культура вирощуватиметься без шпалер та підв'язування, посів проводять у лунки такої самої глибини, але на меншій відстані.

«Після появи сім'ядольного листя на сходах рекомендується прорідити їх, залишаючи відстань між рослинами до 10 см. Після появи 2−3 справжніх листочків у довгоплетистих сортів сходи просмикують ще раз, залишаючи сильні рослини (відстань 20−25 см одна від одної). Кущовим і короткоплетистим сортам друге проріджування не потрібне. У всіх огірків над 4 листком проводять прищіпку, що збільшить кількість жіночих квіток у сортів пізнього дозрівання. Для підтримки молодих рослин їх підгодовують гнійною жижею, розвівши 1:5, під кожну рослину рекомендується вилити до 5 л настою. Після підживлення проводять легкий полив огірків — чистою водою змивають з листя добрива, що потрапило випадково».

Раніше фахівці розповіли, якому варіанту догляду за огірками віддати перевагу — підв'язуванню чи сітці.

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