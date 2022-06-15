«Героїчно» загинув у кафе: з'явилася нова версія ліквідації на Донбасі рашистського генерала Кутузова

З приводу ліквідації на Донбасі російського генерал-майора Романа Кутузова, який командував 1-м АК ОРДО, і нещодавно загинув на Луганщині, з'явилася ще одна версія.

У коментарі «Главкому» співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгірьов заявив, що володіє інформацією, яка йде врозріз із офіційною версією про загибель генерала під артобстрілом у районі селища Миколаївка Попаснянського району.

Він розповів, що Кутузов 30 травня був в окупованому Луганську — разом із російськими чиновниками генерал був у кафе «Кавказ» на вул. Леніна, в якому стався вибух. Того ж дня в Луганську було помічено кортеж з автівок «швидкої допомоги» та двох російських позашляховиків, який рухався у напрямку аеродрому, після чого у бік росії попрямував гвинтокрил.

Зазначається, що на момент інциденту в кафе «Кавказ» в Луганську проходила низка нарад військово-політичного керівництва квазіутворень «ЛДНР». А ще там працювала комісія Генпрокуратури рф, яка розслідувала факти зловживання під час примусової «мобілізації» на території ОРДЛО та розкрадання бюджетних коштів. За інформацією Снєгірьова, до міста прибула представницька делегація російського слідкому. Співголова «Правої справи» також зазначив, що у місті активно готувалися до зустрічі мера Москви Собяніна та керівника однієї з провідних російських партій Миронова.

«Російські ЗМІ почали розповсюджувати відверті фейки про те, що Кутузов нібито особисто піднімав в атаку бійців та помер від вогню української артилерії. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Швидше за все, він отримав поранення в кафе „Кавказ“ і помер вже у лікарні на території росії», — додав він.

До речі, після того, як стало відомо про ліквідацію Кутузова, було кілька версій щодо того, де це сталося. Називалася як Миколаївка, так і траса Лисичанськ — Бахмут, де авто з генералом могло потрапити до засідки.

Серед версій загибелі Кутузова також називалося бажання генерала рашистів отримати «зірку героя» — він прибув на передову для піару, щоб підлеглі зафільмували, як він особисто керував операцією з перекриття траси стратегічного значення Бахмут — Лисичанськ.

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