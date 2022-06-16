Від долі та ЗСУ не втечеш: десантники показали майстерне знищення техніки ворога (відео)

Завдяки майстерності українських воїнів навіть швидке пересування не допомагає окупантам — все одно в результаті лунає «хлопок» і відбувається «негативне зростання» кількості загарбників.

Довести це твердження взялися воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Вони зняли відео, на якому показали, як уміло застосували вітчизняний ПТРК «Стугна-П» та феєрично спалили дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2.

Не відстають від побратимів по зброї та українські спецназівці, які зводять нанівець усі зусилля ворога налагодити понтонну переправу.

Тому навряд чи варто дивуватися з того, що за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Усього ж росія втратила у війні проти України близько 32 950 своїх військових.

Такі дані навели в Генеральному штабі ЗСУ .

За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати ворога на 16 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 32 950 (+200 доба);

танків — 1449 (+9);

бойових броньованих машин — 3545 (+17);

артилерійських систем — 729 (+7);

РСЗВ — 233 (+3) та велика кількість іншої техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

А враховуючи, що вже у липні українські воїни отримають новітнє західне озброєння, яке нам обіцяли міністри оборони 50 країн світу на третьому саміті контактної групи з оборони України, у війні нарешті може наступити такий довгоочікуваний і нищівний для ворога злам.

Фото Генштабу ЗСУ

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