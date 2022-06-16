«Земляни» для бідних і дешеві артисти: після концерту у Херсоні рашистські «пєвци» розбились в аварії

Автобус, у якому поверталися додому російські артисти, що виступали на так званому «святкуванні дня росії» в Херсоні, потрапив у аварію в Криму неподалік Феодосії (до речі, це «свято» окупантам зіпсували й три потужні вибухи в окупованому Бердянську). Про це повідомляють російські ЗМІ:

«Швидше за все, водій або заснув, або не впорався з керуванням. Ми буквально пролетіли дорогу, пролетіли крізь трасу і трохи на стовп не налетіли, фуру — ​​водій пригальмував. Було б дуже сумно, бо він прямо в середину автобуса летів», — розповіли артисти з країни-окупанта кремлівським журналістам.

Місце аварії

Відомо, що внаслідок пригоди ніхто серйозно не постраждав. Загалом у салоні в момент аварії знаходилося близько 20 людей. Разом із гуртом «Земляни» у салоні їхали також гурт «СПБ!», артисти Роман Архіпов та Олена Сєвєр, а також виконавець ВладиМир. До слова, гурт «Земляни» — це не той радянський, який співав про «траву у дома». Це проєкт колишнього музиканта першого складу групи «Земляни» Володимира Кисельова, через що, власне, колишні колеги з ним і досі судяться.

Виступ гурту "Зеляни" у Херсоні мало не став для артистів фатальним

Користувачі соцмереж жартують, що навіть українська енергетика Херсона була недружньою до окупантів-співаків, тому вищі сили показали їм, що не раді таким гостям на цій українській землі.

Нагадаємо, в той час, як українці гинуть від рук окупантів, Таїсія Повалій заспівала у концерті до Дня перемоги на рашистському каналі.

1089

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter