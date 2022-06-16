34.83 / 35.72 36.29 / 37.53
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Земляни» для бідних і дешеві артисти: після концерту у Херсоні рашистські «пєвци» розбились в аварії

21:40 16 червня 2022
Земляни

Автобус, у якому поверталися додому російські артисти, що виступали на так званому «святкуванні дня росії» в Херсоні, потрапив у аварію в Криму неподалік Феодосії (до речі, це «свято» окупантам зіпсували й три потужні вибухи в окупованому Бердянську). Про це повідомляють російські ЗМІ:

«Швидше за все, водій або заснув, або не впорався з керуванням. Ми буквально пролетіли дорогу, пролетіли крізь трасу і трохи на стовп не налетіли, фуру — ​​водій пригальмував. Було б дуже сумно, бо він прямо в середину автобуса летів», — розповіли артисти з країни-окупанта кремлівським журналістам.

Місце аварії

Відомо, що внаслідок пригоди ніхто серйозно не постраждав. Загалом у салоні в момент аварії знаходилося близько 20 людей. Разом із гуртом «Земляни» у салоні їхали також гурт «СПБ!», артисти Роман Архіпов та Олена Сєвєр, а також виконавець ВладиМир. До слова, гурт «Земляни» — це не той радянський, який співав про «траву у дома». Це проєкт колишнього музиканта першого складу групи «Земляни» Володимира Кисельова, через що, власне, колишні колеги з ним і досі судяться.

Виступ гурту "Зеляни" у Херсоні мало не став для артистів фатальним

Користувачі соцмереж жартують, що навіть українська енергетика Херсона була недружньою до окупантів-співаків, тому вищі сили показали їм, що не раді таким гостям на цій українській землі.

Нагадаємо, в той час, як українці гинуть від рук окупантів, Таїсія Повалій заспівала у концерті до Дня перемоги на рашистському каналі.

1089

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Томати вмить заплодоносять і фітофтори ніколи не буде: обов'язково підгодуйте помідори цим у червні (відео)

наполеон

Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву

Черешня

Підсунули рашистам отруєну черешню: фермери-патріоти оригінально помстилися окупантам за пограбування

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Індексація не допоможе: кому підвищать пенсії в липні і чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.