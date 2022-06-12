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Події

Зіпсували окупантам день росії: в окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи (відео)

10:25 12 червня 2022
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Вранці в неділю, 12 червня, у тимчасово окупованому Бердянську, мешканців якого фактично утримують у заручниках, прогриміли три потужні вибухи.

Дим було видно з усіх районів міста

Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

 

За попередньою інформацією, один із вибухів стався на електричній підстанції. Також на парковці кафе «Талісман» підірвали два автомобілі.

 

«Три вибухи та півміста без світла. Святкування дна росії почалося», — пишуть місцеві жителі у соцмережах.

У місцевих чатах зазначається, що, ймовірно, підірвали трансформаторну підстанцію в районі ТЦ «Амстор».

Самі окупанти підтверджують вибух, повідомляючи, що внаслідок короткого замикання спалахнув і вибухнув один із трансформаторів. Пожежу вже нібито загасили, але електроенергії у людей ще немає.

Раніше повідомлялося, як партизани окупованого Енергодару Запорізької області ліквідували двох російських військових із патруля.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає російські паспорти, які окупаційна «влада» намагаються роздавати у Бердянську та Мелітополі, «квитками для втечі» з України.

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