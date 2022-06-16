«Молоді солдати часто називали його батьком»: історія 55-річного бійця, який віддав життя заради перемоги

Внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині, де йдуть найзапекліші бої, загинув 55-річний Анатолій Кужидим із Красносілки на Вінниччині. Командир автомобільного відділення потрапив під артилерійський обстріл у бою з рашистами. Дорога додому бійця була встелена квітами — як і заведено у нас зустрічати героїв-захисників…

Дорога додому бійця була встелена квітами

«Механізатор, комбайнер, працівник елеватора — свої мирні хліборобські професії на військову службу він вперше поміняв ще у 2014-му році, коли став учасником бойових дій у зоні проведення АТО, — повідомляє місцеве видання «Сільські новини» — Воював до 2015-го, пережив пекло. Але вижив.

А у 2022-му — не судилося. Третього червня біля населеного пункту Времівка Великоновосільського району Донецької області Анатолій Кужидим, командир автомобільного відділення, загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Ми зобов’язані перемогти у цій страшній війні обов’язково, от лише ціна цієї перемоги — надзвичайно велика, адже гинуть найкращі, найпатріотичніші сини й доньки України".

У серпні Анатолію Кужидиму мало виповнитися 56

У серпні Анатолію Кужидиму мало виповнитися 56. Молоді солдати часто називали його батьком, але це зовсім не той вік, коли час залишати на землі маму, дружину, дітей…

Раніше мати розповіла про сина-десантника, 25-річного головного сержанта Володимира Балюка із села Сереховичі на Волині, який загинув на півдні України під час бою із переважаючими силами противника.

402

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter