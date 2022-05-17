«Ці емоції складно передати»: переможці «Євробачення» Kalush Orchestra повернулися до України

Переможці «Євробачення» Kalush Orchestra, які раніше розповіли про свої подальші плани, з тріумфом повернулися в Україну. На кордоні музикантів вітали митники та заспівали з ними знамениту Stefania, яку тепер співають по всій Європі.

Музиканти приїхали до Львова та розповіли про свої емоції після оголошення результатів, спростували фейки та підтвердили долю головного трофею «Євробачення» — Кришталевого мікрофону.

Відповідаючи на запитання, чи розуміє група, що «перемогли українці, захисники України, українці, які гинуть щодня», лідер «Kalush Orchestra» Олег Псюк сказав так: «Ми щодня недосипали і робили все можливе для цієї перемоги. Ці емоції складно передати. По ТікТок віруситься вже наша реакція, і вона прикольна. Коли я прокинувся після «Євробачення», то перша думка була: «Ми виграли «Євробачення!» і добре почуття по тілу пройшло. Тому воно варте того, така боротьба, тому що реально це було дуже складно, і ми пройшли дуже багато різного. Тому дуже дякую всім, хто був з нами, нашій команді, пацанам і всім, хто нас підтримав».

Музиканти спростували інформацію про те, що їх нібито ігнорували у грінрумі, викликали на килим після призову зі сцени врятувати Маріуполь.

«Ні, це фейк. Ми сиділи перед камерою, оператор знімав нас. Просто чогось не показали. Перша емоція була, що, може, щось справді… Але я і наша команда впевнені, що це була помилка, таке буває», — сказав Олег Псюк.

Також він зазначив, що розумів ризики дискваліфікації команди, але прийняв рішення закликати зі сцен допомогти Маріуполю та «Азовсталі».

«Двісті мільйонів людей дивляться фінал „Євробачення“, і я би докоряв собі, якби цього не зробив, більше, ніж якби це зробив і нас дискваліфікували. Мені важливіша доля українських людей, ніж статуетка. Я знав, що не прикольно, якщо нас дискваліфікують, але я знаю, Україна нас підтримала б», — поділився він.

Також Олег Псюк вкотре подякував захисникам Маріуполя: «Можу висловити велике спасибі, що ви стоїте там за нас і за вашу мужність, хоробрість».

Як було заявлено раніше, група планує продати статуетку переможців на аукціоні та віддати отримані кошти на потреби України.

«Можливо є якісь люди, які мають можливість задонатити, їм буде приємно, що є така статуетка як нагадування про це. Усі гроші ми плануємо пожертвувати до фонду підтримки України, української армії. Куди саме — ще вирішуємо», — сказав Олег.

Також він висловив упевненість, що «Євробачення» зможе пройти в Україні.

Про це раніше заявив і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Проте голова правління Суспільного Микола Чорнотицький зазначив, що це набагато складніше, ніж здається.

«Я сподіваюся, що „Євробачення“ пройде в мирній Україні. Разом з тим, фактор безпеки є важливим, і рішення остаточно буде ухвалюватися разом із Європейською мовною спілкою. Це будуть складні переговори, я впевнений у цьому», — сказав Микола Чорнотицький і нагадав, що непросто було приймати конкурс і в 2017 році. Тоді Україні довелося дати фінансові гарантії на випадок, якщо конкурс проводитиме інша країна.

Після закінчення прес-конференції учасники вийшли на вулиці Львова, щоб розпочати всеукраїнську акцію, присвячену українським матерям.

Нагадаємо, що гурт «Kalush Orchestra» переміг у пісенному конкурсі «Євробачення» у Турині.

Після конкурсу спалахнув міжнародний скандал через голосування національних журі. Оцінки шести країн були відхилені мовником. Грузія та Азербайджан заявили, що поставили Україні по 12 балів, але ці оцінки чомусь пішли Великобританії.

Фото Прес-служба Громадського

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