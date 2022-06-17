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Події

Повернулися додому «двохсотими»: в окупованому Криму поховали двох російських офіцерів

21:40 17 червня 2022
російські офіцери загинули

В окупованому Криму (де нещодавно потрапила в серйозну аварію російська група «Земляни», яка поверталася після пропагандистського концерту з Херсону) поховали двох офіцерів-севастопольців. Рашисти загинули під час військового вторгнення в Україну. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Зокрема, поховали Дмитра Таранця — льотчика-штурмана вертольота Мі-8, вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї бригади армійської авіації. Народився рашист у місті Єлізово на Камчатці. Коли йому було 4 роки, батька перевелись служити до Севастополя. Дмитро виріс у Качі, закінчив школу № 13, потім закінчив військово-повітряну академію ім. Н.Є. Жуковського та Ю.А. Гагаріна в Сизрані.

Валерій Павлович Краснослободцев — капітан-лейтенант. Народився і виріс у Севастополі, у 1986 році закінчив Чорноморське вище військово-морське училище ім. П.С. Нахімова. У 58 років пішов добровольцем брати участь у «спецоперації», заблукав там і повернувся, як і треба, — «двохсотим».

Нагадаємо, рашисти вирішили засекретити дані щодо своїх втрат. Так, прокремлівські сайти масово почали видаляти сторінки пам'яті військовослужбовців, які загинули під час війни в Україні. Крім того, в Україні судитимуть російського командира, який наказав відкрити вогонь по цивільних.

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